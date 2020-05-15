В Петербурге число зараженных коронавирусом достигло 9486 человек

В Петербурге за сутки выявлено 541 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с пандемией.

Таким образом число зараженных в городе достигло 9486. Умерло 74 человека. Выздоровело 2005 пациентов.

За последние сутки в России зафиксировано 10 598 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего в стране сейчас 262 843 зараженных, 2418 погибших, выздоровели 58 226 человек.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией 4 539 401 человек. Скончались 303 555 человек, при этом 1 711 250 пациентов выздоровели.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что правительство внесло поправки в Кодекс административных правонарушений, согласно которым нарушение карантина, в некоторых случаях может караться крупными штрафами, от 150 тысяч и до миллиона рублей.