В Пулково мужчина украл у своей попутчицы ноутбук

В Пулково мужчина украл у своей попутчицы ноутбук
За умышленное хищение ноутбука подозреваемый может оказаться в тюрьме. Фото: pixabay.com

Полицейские, патрулирующие территорию аэропорта Пулково раскрыли эпизод кражи ноутбука у жительницы Петербурга.

Пострадавшая девушка обратилась к стражам порядка перед вылетом в Москву. Она рассказала, что забыла ноутбук на скамье неподалеку от выхода на посадку. Правоохранители оперативно выявили подозреваемого в краже имущества. Оказалось, что 38-летний петербуржец, вылетавший аналогичным рейсом, решил присвоить себе оставленный кем-то гаджет.

Убедившись, что за ним никто не следит, злоумышленник незаметно забрал ноутбук. По факту кражи чужого имущества заведено уголовное дело, преступнику грозит до пяти лет тюрьмы.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Санкт-Петербурге неизвестный напал на прохожего и отобрал у него 4 тысячи защитных масок общей стоимость 156 тысяч рублей.

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