Два детских сада на 300 мест открываются в Кудрово

Два детских сада на 300 мест открываются в Кудрово
Новый детский сад в ЖК "Новый Оккервиль". Фото: lenobl.ru

В Кудрово в скором времени откроют два детских сада, которые смогут принять 300 маленьких ленинградцев.

Обо всем сообщили в правительстве Ленобласти. Два дошкольных учреждения достроили в ЖК «Капитал» и ЖК «Новый Оккервиль». Сейчас завершаются комплексное оснащение под ключ и готовится лицензия на осуществление образовательной деятельности.

Оба трехэтажных объекта пристроены к жилым домам. Территория детсадов уже благоустроена, на детских площадках предусмотрели безопасное прорезиненное покрытие.

Детские сады построили за 340 млн рублей.

Кроме того, в Кудрово продолжается стройка школы на 1000 мест, которую откроют в 2022 году, и трех детских садов, два из которых откроют в этом году, а третий — в 2021.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что стало известно, когда в России могут открыть школы детсады и вузы.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
детский сад кудрово ленобласть
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Седьмой умерший от коронавируса в Ленобласти не был медиком
Многодетный отец из Ленобласти, насиловавший свою дочь, стал фигурантом еще ...
Беглов проверил работу госпиталя в «Ленэкспо» после жалоб пациентов
Рекорд по числу смертей от коронавируса зафиксирован в России
Хулиган пойдет под суд за стрельбу в центре Петербурга
МКБ будет оперативно информировать о мерах поддержки малого бизнеса
В Рощино завершено строительство проблемного объекта
С апреля в Петербург прибыли 23 рейса с россиянами из-за границы