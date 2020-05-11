Стало известно, когда в России могут открыть школы детсады и вузы

Решение по данному вопросу будут принимать главы регионов и санитарные врачи. Фото: pixabay

Решение по данному вопросу будут принимать главы регионов и санитарные врачи. Фото: pixabay

Руководитель отдела клинический исследований НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова назвала сроки открытия в России детских садов, школ и вузов.

По ее словам, образовательные учреждения могут возобновить работу на втором и третьем этапе выхода из режима самоизоляции.

В интервью порталу стопкоронавирус.рф Руженцова добавила, что детсады начнут работать чуть раньше, чем вузы и школы. И добавила, что решение по этому вопросу будут принимать главы регионов и санитарные врачи, так как важно учитывать особенности протекания болезни в каждом регионе.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что более 280 тыс. человек стали жертвами коронавируса в мире. Общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в мире достигло 4 116 767 человек.