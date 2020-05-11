Более 280 тысяч человек стали жертвами коронавируса в мире

Более 280 тысяч человек стали жертвами коронавируса в мире
Фото: pixabay.com

Новая коронавирусная инфекция стала причиной смерти для 282 872 человек в мире.

Об этом свидетельствуют данные на 11 мая исследовательского Университета Джонса Хопкинса в США. Общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в мире достигло 4 116 767 человек. Больше всего случаев инфицирования выявлено в Соединенных Штатах — там заражено 1 329 799 человек. Следом идет Испания (224 350 человек). На третье место по числу зараженных сегодня вышла Россия (221 344 человек). В пятерку также вошли Великобритания и Италия.

По числу летальных исходов лидируют США (79 528 смертей), Великобритания (31 930 смертей) и Италия (26 621 смерть).

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Россия вошла в тройку стран, где больше всего заразившихся коронавирусом.

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