Рекорд по числу смертей от коронавируса зафиксирован в России

В России за минувшие сутки 113 человек скончались от последствия заболевания коронавирусной инфекцией. Это стало самым высоким показателем за время с начала пандемии в стране.

Согласно данным оперативного штаба, всего за время с начала пандемии в России жертвами коронавируса стали 2148 человек.

Ранее рекордной число смертей за день было зафиксировано 29 апреля. Тогда за сутки инфекция стала причиной смерти для 108 человек. 12 мая было зарегистрировано 107 летальных исходов.

На сегодняшний день общее число выявленных случаев заражения SARS-CoV-2 составляет 262 843 во всех российских регионах. По числу заболеваний Россия находится на втором месте, после США, где зарегистрировано более 1,4 млн положительных тестов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России число новых случаев коронавируса вновь выросло на 10,5 тысяч.