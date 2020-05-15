В Ленобласти бесплатно раздадут 250 тыс. масок в мае

В Ленобласти бесплатно раздадут 250 тыс. масок в мае
Маски будут раздавать до 25 мая. Фото: unsplash.com

В Ленинградской области продолжается раздача бесплатных масок для населения.

До 25 мая жителям Ленобласти обещают раздать 250 тысяч медицинских масок. Акцию будут проводить волонтеры регионального отделения партии «Единая Россия». Ленинградцы смогут получить маски на автобусных остановках, у супермаркетов и больниц, сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

Решение об обеспечении населения бесплатными маскам было принято после отмены «нерабочих дней» и постепенного снятия коронавирусных ограничений. Однако в некоторых районах Ленобласти, где наблюдается плохая эпидемиологическая обстановка, до сих пор действует режим самоизоляции и введен обязательный масочный режим.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Беглов против бесплатной раздачи масок из-за «приезжих».

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