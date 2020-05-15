Скворцова рассказала, пациенты с какой группой крови чаще болеют COVID-19

Восприимчивость коронавируса связана с группой крови, однако это не значит, что все обладатели II группы крови переносят заболевание тяжелее других. Фото: pixabay.com

Восприимчивость коронавируса связана с группой крови, однако это не значит, что все обладатели II группы крови переносят заболевание тяжелее других. Фото: pixabay.com

Наиболее уязвимую для коронавируса группу крови назвали в Федеральном медико-биологическом агентстве (ФМБА).

Глава ФМБА Вероника Скворцова заявила, что чаще всего диагноз коронавирусная инфекция подтверждают у людей со второй группой крови. Наименее уязвимой группой крови, по словам Скворцовой, является четвертая. Обладатели второй и третьей группой крови находятся между ними.

При этом Скворцова отметила, что лидерство по заражаемости пациентов со второй группой крови вызвано тем, что она является самой распространенной.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что названа самая уязвимая для коронавируса категория людей. Коронавирус тяжелее всего переносят люди, страдающие бронхиальной астмой, в связи с чем им необходимо быть особенно осторожными.