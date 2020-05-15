Мошенники придумали новый способ обмана на сайтах бесплатных объявлений

Мошенники придумали новый способ обмана на сайтах бесплатных объявлений
Мошенники ищут своих жертв на интернет-ресурсах. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Россиян предупредили о новой схеме мошенничества на сайтах для размещения бесплатных объявлений Avito и «Юла».

Как сообщили в пресс-службе компании BI-ZONE, злоумышленники оставляют на Avito и «Юле» объявления о продаже товаров по низкой цене. Потенциальному покупателю продавец говорит, что находится в другом городе и предлагает оформить доставку.

После жертве отправляют ссылку на фишинговую страницу, которая дублирует настоящий ресурс. Покупатель платит за товар и доставку, мошенники получают средства и после пропадают с радаров.

По данным экспертов, ежедневный ущерб от действий мошенников составляет около миллиона рублей.

В Telegram были найдены более 20 мошеннических каналов, работающих по данной схеме ежедневно занимаются фишинговыми рассылками на указанных ресурсах.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Сбербанк предупредил россиян о новой схеме мошенничества на фоне коронавируса.

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