В России появился праздник День Географа, его будут отмечать 18 августа

Российское правительство объявило 18 августа новым профессиональным праздником — Днем Географа.

Об этом стало известно в пятницу, 15 мая. Как сообщили в пресс-службе Русского географического общества, соответствующий приказ подписал министр экономического развития РФ Максим Решетников. Распоряжение об учреждении Дня Географа дал глава правительства Михаил Мишустин.

Кроме того, в пресс-службе напомнили, что именно в этот день, 18 августа 1845 года было учреждено Русское Географическое общество, которое существует по сей день.

Президент Владимир Путин также создал новое почетное звание для географов — «заслуженный географ Российской Федерации».

Путин также добавил, что в стране необходимо повысить качество преподавания в учебных заведениях и расширить список факультетов, при поступлении в которые обязательным предметом для сдачи ЕГЭ будет география.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Беглов поздравил медсестер Петербурга с профессиональным праздником.