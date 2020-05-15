Туроператоры аннулируют все туры с вылетами на июнь

Туристы могут выбрать другие даты.

Об этом стало известно сегодня, 15 мая. Обо всем пишет ТАСС, ссылаясь на Ассоциацию туроператоров России. В сообщении говорится, что все туроператоры аннулируют заграничные туры с вылетами в июне. Это решение принято в связи с пандемией коронавируса – пока что россияне не могут путешествовать за границу. Им предлагают выбрать другие даты, хотя пока сложно сказать, когда граждане смогут полноценно выезжать из России.

«При полной неопределенности с датами снятия ограничений [из-за пандемии коронавируса] как в России, так и в зарубежных странах, туроператоры принимают решения аннулировать туры по всем зарубежным направлениям с датами вылета в июне»,

— сообщает АТОР.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Турция готовится принять российских туристов в августе. Страна планирует возобновить авиасообщение с Россией в конце этого лета.