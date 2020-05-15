ВОЗ заявила возможной второй волне коронавируса в Европе

В ВОЗ заявили, что европейские страны должны подготовиться ко второй волне коронавируса этой осенью. Также не исключена возможность вспышки другого инфекционного заболевания.

Директор Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге заявил в интервью The Daily Telegraph, власти должны быть более бдительными при снятии ограничений, несмотря на повсеместное снижение летальных исходов и случаев инфицирования в последнее время.

«Я очень обеспокоен двойной волной. Осенью у нас может быть вторая волна COVID-19 и другая волна сезонного гриппа или кори», — отметил Клюге.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Минздрав предупредил о новой волне коронавируса при нарушении «масочного режима». Профессор предупредил, что это может повлечь за собой введение дополнительных ограничений.