Застрявших в Турции петербуржцев вернули домой

Застрявших в Турции петербуржцев вернули домой
Пулково. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Петербуржцы и жители других российских регионов прилетели в город на Неве из Антальи.

Согласно информации с онлайн-табло петербургского аэропорта Пулково, в пятницу, 15 мая, в Северную столицу прибыл вывозной рейс с россиянами из турецкой Антальи. Самолет авиакомпании «Аэрофлот» приземлился в воздушной гавани в 19.00.

Прибывших из Турции пассажиров встретили сотрудники местного управления Роспотребнадзора, правоохранители, таможенники и медицинские сотрудники. Все прилетевших протестируют на коронавирус.

Жителей Петербурга развезли по домам на специальных автобусах. Они будут соблюдать двухнедельный домашний карантин. Жителей других регионов отправили в обсерватор.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Пулково появилась возможность купить маски и перчатки.

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Застрявших в Турции петербуржцев вернули домой