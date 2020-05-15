Застрявших в Турции петербуржцев вернули домой

Петербуржцы и жители других российских регионов прилетели в город на Неве из Антальи.

Согласно информации с онлайн-табло петербургского аэропорта Пулково, в пятницу, 15 мая, в Северную столицу прибыл вывозной рейс с россиянами из турецкой Антальи. Самолет авиакомпании «Аэрофлот» приземлился в воздушной гавани в 19.00.

Прибывших из Турции пассажиров встретили сотрудники местного управления Роспотребнадзора, правоохранители, таможенники и медицинские сотрудники. Все прилетевших протестируют на коронавирус.

Жителей Петербурга развезли по домам на специальных автобусах. Они будут соблюдать двухнедельный домашний карантин. Жителей других регионов отправили в обсерватор.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Пулково появилась возможность купить маски и перчатки.