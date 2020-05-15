В Песочном велосипедиста сбил автомобиль

На место прибыла реанимации, мужчина получил травмы, но какой серьезности – непонятно.

Все случилось сегодня вечером, 15 мая. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Авария произошла в поселке Песочном на Ленинградской улице – там велосипедист ехал по «зебре», когда его сбил автомобиль. На место прибыла карета реанимации, а также сотрудники ДПС. Свидетели уверяют, что велосипедист остался жив, но, видимо, помощь врачей ему будет не лишней. Не уточняется, насколько серьезны травмы. Также непонятно, кто виновник инцидента.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на перекрестке Ушинского и Суздальского не смогли разъехаться Ford и Gelandewagen.