Сюткин рассказал, как звезды зарабатывают во время пандемии

Некоторые из них проводят онлайн-концерты и даже корпоративы.

Об этом стало известно 15 мая. Обо всем певец Валерий Сюткин рассказал в интервью «Московскому комсомольцу». Он заявил, что во время пандемии звезды не сидят без дела и тоже стараются работать – так, некоторые дают онлайн-концерты, а кто-то участвует в корпоративах. Сюткин объяснил, как это происходит: люди звонят ему, он играет для них на гитаре и поет, а также поздравляет с праздником.

«Такая беседа, общение происходит. Но пока ценовая политика шаткая, потому что у всех тяжелые времена»,

— добавил артист.

Он также рассказал, что очень важно, чтобы происходящее выглядело как разговор двух друзей. Помимо этого, Сюткин продолжает писать песни на самоизоляции.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Сюткин пообещал отомстить Шнурову за его шутку. Он пообещал, что «ответочка будет» в прямом эфире финала шоу «Голос» 1 января и добавил, что не будет «распыляться по мелочам».