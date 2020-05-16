В Китае за сутки зафиксирован 21 случай коронавируса

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Фото: Pixabay

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Фото: Pixabay

В Китае за сутки зафиксировано восемь новых случаев заражения коронавирусом и 13 бессимптомных носителей, выздоровели десять пациентов, летальных исходов не было, сообщает госкомитет по вопросам здравоохранения КНР.

Всего в Китае были зарегистрированы 1698 ввозных случаев коронавируса, из них 1652 человека уже выздоровели, в больницах остаются 46 пациентов.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией 4 628 228 человек. Скончались 308 642 человека, при этом 1 758 032 выздоровели. Общее число заразившихся в России выросло до 262 843 человек, умерли 2 418. При этом 58 226 пациентов вылечились.

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