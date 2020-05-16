Названы первые симптомы тяжелой формы коронавируса

Главный рентгенолог Москвы Сергей Морозов перечислил симптомы тяжелой формы заболевания COVID-19.

«Первое — температура свыше 38,5 градусов Цельсия, второе — кашель, третье — одышка. Это большая частота дыханий — 20-30 движений в минуту. К этому может присоединиться снижение насыщения крови кислородом», — рассказал он в эфире передачи «Здоровье» на Первом канале.

По словам врача и телеведущей Елены Малышевой, главное, на что следует обратить внимание это одышка.

Еще один признак, указывающий, на тяжелую форму коронавируса это цианоз — посинение кожного покрова и слизистой оболочки. Также симптомом заболевания является посинение губ и ногтей.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией 4 628 228 человек. Скончались 308 642 человека, при этом 1 758 032 выздоровели. Общее число заразившихся в России выросло до 262 843 человек, умерли 2 418. При этом 58 226 пациентов вылечились.

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