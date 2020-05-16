В Германии выявили 620 новых случаев коронавируса

В Германии за сутки выявлено 620 новых случаев заражения коронавирусом, еще 57 пациентов умерли, сообщает институт Роберта Коха.

Число случаев заболевания коронавирусом в стране достигло 173 772, при этом 7 881 человек скончались, 152,6 тысячи пациентов выздоровели.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией 4 628 228 человек. Скончались 308 642 человека, при этом 1 758 032 выздоровели. Общее число заразившихся в России выросло до 262 843 человек, умерли 2 418. При этом 58 226 пациентов вылечились.

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