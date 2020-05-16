В Петербурге на карантине находятся более 3,7 тысяч человек

Петербург во время эпидемии коронавируса. Фото: Мойка78/Валентин Егоршин

Петербург во время эпидемии коронавируса. Фото: Мойка78/Валентин Егоршин

За последние сутки в Петербурге прошли обследование на коронавирус 13827 человек.

На карантине находится 3717 человек. Из них 174 — в обсерваторе, 938 — на самоизоляции, 2605 – контактные.

В Петербурге за сутки выявлено 525 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с пандемией.

Всего в стране сейчас 272 043 зараженных, 2537 погибших, выздоровели 63 166 человек.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что вице-президент и руководитель секции медико-биологических наук РАН академик Владимир Чехонин заявил, что в России разработали три препарата, которые могут помочь при лечении коронавируса.