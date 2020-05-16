В Калининском районе обчистили квартиру священнослужителя

Сотрудники полиции разыскивают злоумышленника, который ограбил квартиру священнослужителя на Полюстровском проспекте.

Как стало известно gazeta.spb.ru, в полицию обратился 33-летний священнослужитель и рассказал о том, что 15 мая неизвестный путём повреждения входной двери, проник в его квартиру в доме 9 по Полюстровскому проспекту и украл 20 тысяч рублей.

Кроме того, он прихватил ювелирные изделия. Сумма ущерба составила 44 тысячи рублей. Возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Ломоносовском районе Ленобласти правоохранители поймали трех мужчин, которые забрались в дом и напали на двух женщин, а затем вынесли все ценные вещи.