РЖД запускает дополнительные «Сапсаны» в мае

Из-за пандемии коронавируса в вагонах действует новая схема рассадки. В связи с этим ОАО «РЖД» запускает в мае дополнительные поезда «Сапсан», курсирующие между Москвой и Петербургом.

Новая схема рассадки введена для соблюдения социальной дистанции между пассажирами, уточнили в РЖД. В двухместном ряду пассажир занимает место у окна, в трехместном — один пассжир у окна и один у прохода. Средний ряд при этом остается свободным.

Дополнительные «Сапсаны» запустят 21, 22, 25, 26, 27 и 28 мая. Поезда №753 и №757 из Петербурга будут отправляться в 7:12 и 9:00. Поезда из Москвы №772 и №774 — в 17:30 и в 17:14.

В РЖД уточнили, что пассажиры, которые путешествуют с семьей, могут разместиться на соседних сиденьях без соблюдения социальной дистанции.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что с 23 апреля жители России при покупке железнодорожных билетов обязаны указывать контактные данные.