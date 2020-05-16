Актрису Агату Муцениеце задержала полиция за нарушение самоизоляции

Супругу Павла Прилучного, актрису Агату Муцениеце задержали правоохранители. Причиной стало нарушение режима самоизоляции.

О случившемся рассказала сама звезда в личном аккаунте в Instagram в субботу, 16 мая. Актриса вышла на пробежку и заметила толпу людей, которые пытались отстоять зеленую зону: деревья в районном сквере хотят вырубить. Агата вернулась домой, надела защитную маску и снова пришла на место собрания, чтобы разобраться в случившемся.

В этот момент к ней подошли полицейские, которые засомневались в наличие пропуска у актрисы и грозили составить административный протокол. По счастью, ситуация закончилась мирным путем: оснований для задержания Муцениеце у стражей порядка не оказалось.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Агата Муцениеце посвятила трогательное стихотворение Павлу Прилучному, хотя у супругов сейчас крайне напряженные отношения.