Отслуживших призывников в Ленобласти отправят домой без задержек

В Ленинградской области без задержек уволят более тысячи военнослужащих по призыву общевойсковой армии Западного военного округа.

Первые группы уволенных в запас солдатов уже отправили по домам. Им выдали средства индивидуальной защиты — медицинские маски, перчатки и кожные антисептики. Военных довозили до вокзалов и аэропортов на служебном транспорте, который предварительно обработали.

Билеты на железнодорожный, авиа- и автотранспорт были предварительно закуплены по воинским перевозочным документам, что позволяет бесплатно доехать до места постановки увольняемого на учет.

Торжественные построения пришлось отменить из-за коронавирусной пандемии.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Шойгу рассказал, что весенний призыв проходит в плановом порядке, несмотря на COVID-19. Глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу рассказал о том, как проходит весенний призыв в разгар пандемии коронавирусной инфекции.