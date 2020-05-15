Шойгу рассказал, что весенний призыв проходит в плановом порядке, несмотря на COVID-19

Шойгу добавил, что всех прибывших военнослужащих помещают на обязательный двухнедельный карантин. Фото: kremlin.ru

Шойгу добавил, что всех прибывших военнослужащих помещают на обязательный двухнедельный карантин. Фото: kremlin.ru

Глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу рассказал о том, как проходит весенний призыв в разгар пандемии коронавирусной инфекции.

По словам министра, все призывники обеспечены средствами индивидуальной защиты и экспресс-тестами на COVID-19. В этих целях закуплено 2 млн масок и 230 тысяч тестов, заявил Шойгу в ходе совещания с президентом Владимиром Путиным.

Кроме того, изменился режим работы приемных комиссий, что позволило в разы сократить количество приходящих туда призывников. Также глава ведомства отметил, что все новобранцы перевозятся в части таким образом, чтобы максимально сократить контакты с другими гражданами.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что медработники Западного военного округа подготовили карантинные казарменные помещения для призывников, приезжающих в части Ленинградской области.