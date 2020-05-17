Голикова оценила уровень смертности от коронавируса в России

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сравнила уровень летальности от COVID-19 в России и по миру в целом. По ее словам, он ниже в 7,5 раз, чем во всем мире.

Как рассказала Голикова в рамках передачи «Вести недели» в эфире телеканала «Россия 1», уровень летальности в РФ ниже в 7,5 раз, чем в других странах мира в целом.

Голикова также задалась вопросом, почему такая низкая смертность в стране от коронавируса и результаты борьбы с ним впечатляют жителей России, но у других стран это «вызывает лишь приступы ревности».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Онищенко прокомментировал заявление о недостоверных данных по смертности от COVID-19 в России. Депутат отметил, что низкие показатели смертности объясняются вовремя проводимой диагностикой и большими масштабами тестирования.