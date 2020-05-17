В Ленобласти опять закрыли крупные ТЦ из-за коронавируса

В Ленобласти опять закрыли крупные ТЦ из-за коронавируса
Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. Фото: Baltphoto

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко подписал постановление о приостановке работы торговых центров в регионе.

Так, с 17 мая в области прекратят работу торговые центры, площадь которых превышает 25 тысяч квадратных метров.

Документ опубликован пресс-службой губернатора областного правительства.Такое решение власти приняли с предписанием Роспотребнадзора. Работу торговых центров остановили в красной и желтой зонах региона.

Причиной повторного закрытия торговых центров стала невозможность обеспечить соблюдение обязательного масочного режима, социальной дистанции и другие ограничительные меры, которые должны принимать персонал и посетители.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Дрозденко снова закроет обе «Меги»: покупатели не могут соблюдать дисциплину.

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