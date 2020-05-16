Дрозденко снова закроет обе «Меги»: покупатели не могут соблюдать дисциплину

Дрозденко снова закроет обе &#171;Меги&#187;: покупатели не могут соблюдать дисциплину
"Не смогли покупатели пройти тест на дисциплину", - объяснил ситуацию глава региона. Фото: Instagram @drozdenko_au

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко постановил закрыть обе «Меги» на Дыбенко и Парнасе из-за столпотворения, возникшего в первый же день работы моллов.

Спор вокруг работы торговых центров разгорелся в личном Instagram губернатора. Часть пользователей еще до официальной информации о закрытии «Меги» попросила Дрозденко принять меры из-за пугающего количество людей, приехавших за покупками. Другие, узнав о постановлении, оказались крайне возмущены и напомнили о тщательном соблюдении санитарных требований: защитных масок и дистанцирования.

Тем не менее, ответил глава региона, решение о прекращении работы обоих ТЦ принимали в Роспотребнадзоре и прокуратуре. Предлагалось или ужесточить меры по всей области, или закрыть «Меги». Дрозденко объяснил, что выбрал наиболее мягкий сценарий.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что обе «Меги» сегодня успели эвакуировать из-за очередных ложных сообщений о минировании.

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