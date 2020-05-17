Эксперты рассказали о признаках усталости за рулем

Эксперты рассказали о признаках усталости за рулем
Фото: pixabay.com

Эксперт рассказал, в каких случаях водителю необходимо остановиться и передохнуть.

По словам эксперта журнала Ильи Пименова, во время движения водители должны обращать внимание на чувство неудобства, жары или холода во время движения, несмотря на комфортную температуру в салоне.

Еще одним признаком усталости за рулем является то, что автомобилист не сразу понимает, что говорит собеседник. Также при усталости водитель не замечает неровности на дороге и других участников движения.

Вместе с тем у него могут появиться проблемы со зрением: водитель будет с трудом читать дорожные знаки и номера автомобилей. Также автомобилист может начать зевать и «клевать» носом.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что россиянам дали рекомендации при сложностях с выплатой кредита. Для того, чтобы облегчить себе ситуацию с выплатами, необходимо проверить условия кредитного договора и договора страхования, если такой есть.

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