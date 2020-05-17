Россиянам дали рекомендации при сложностях с выплатой кредита

Что делать при сложностях с кредитом, рассказала эксперт проекта Минфина по финансовой грамотности Татьяна Кирик.

По словам эксперта, которые приводит РИА Новости, многие заемщики испытывают трудности или даже невозможность выплаты кредитов в период кризиса и пандемии коронавируса.

Для того, чтобы облегчить себе ситуацию с выплатами, необходимо проверить условия кредитного договора и договора страхования, если такой есть. Возможно, такая ситуация является страховым случаем. Или можно рассмотреть варианты реструктурирования и рефинансирования кредита, а также узнать, есть ли возможность получить кредитные каникулы.

Кирик отметила, что реструктуризация или кредитные каникулы не смогут уменьшить сумму выплат, однако в первом случае можно растянуть выплаты на более длинный срок, а во втором можно выиграть время на работу по задолженности без платежей или с меньшими суммами выплат.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Путин объявил о новой кредитной программе поддержки занятости.