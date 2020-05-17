Синоптики обещают аномальное похолодание в центральной России

В Гидрометцентре спрогнозировали аномально холодную погоду в центральных российских регионах в ближайшую неделю.

По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, в умеренных и северных широтах страны будет «устойчиво прохладно», сообщает ТАСС. Вильфанд заявляет, что в Центральной России температура будет ниже климатической нормы в ближайшие дни.

Синоптик отметил, что такое похолодание связано с переносом воздушных масс с северо-запада. Он добавил, что в среднем температуры воздуха днем составят от 12 до 17 градусов тепла до пятницы включительно.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что из-за похолодания в Петербурге продолжается отопительный сезон. Все источники теплоснабжения в связи с похолоданием работают в режиме подачи.