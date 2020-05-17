В МВД разъяснили основание для штрафа для нарушителей самоизоляции

В МВД разъяснили основание для штрафа для нарушителей самоизоляции
Полиция. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В МВД объяснили, на каком основании правоохранители могут штрафовать россиян за нарушение режима самоизоляции.

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу МВД, нарушителей изоляции могут привлечь по статье 20.6.1 КоАП РФ, предусматривающей ответственность за невыполнение правил поведения при ЧС или угрозе ее возникновения. Согласно этой статье происходит функционирование режимов повышенной готовности или ЧС. При их введении все население обязано соблюдать определенные правила поведения.

Кроме того, дополнительные правила могут быть установлены нормативными актами региональных властей о введением режима повышенной готовности. Это касается и постановлений, введенных в связи с коронавирусной пандемией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Путин запретил людям старше 65 нарушать режим самоизоляции.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
коронавирус мвд режим самоизоляции
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Московская область к понедельнику будет готова к частичному выходу из ограничений
За сутки в Петербурге провели 8,2 тыс. тестов на коронавирус
На улице Передовиков два водителя не поделили въезд во двор
В МВД разъяснили основание для штрафа для нарушителей самоизоляции
Вечером в Пулково приземлится вывозной рейс из Вены
Три российских бизнесмена вошли в топ богатейших жителей Великобритании
Ветер снес светофор на улице Есенина
При взрыве в центре Лос-Анджелеса пострадали 11 пожарных