За сутки в Петербурге провели 8,2 тыс. тестов на коронавирус

За минувшие сутки в Северной столице на коронавирусную инфекцию обследовано 8200 местных жителей.

Согласно данным оперштаба по борьбе с коронавирусом на утро 17 мая, сейчас на карантине находится 3671 человек: 198 — в обсерваторе, 868 — на самоизоляции и еще 2605 петербуржцев — контактные.

За последние сутки в Петербурге обработано более тысячи вызовов, поступивших по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с COVID-19.

Служба экстренных вызовов 112 зарегистрировано 427 обращений. О прибытии из-за границы сообщили 42 человека. 116 обращений направили в Скорую помощь, 83 — в полицию, а остальные звонки были справочного характера.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что медик рассказала, как подготовиться к тесту на коронавирус. Обычно результаты тестов на антитела готовятся в течение двух-трех суток.