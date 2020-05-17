Медик рассказала, как подготовиться к тесту на коронавирус

Медик рассказала, как подготовиться к тесту на коронавирус
Фото: pixabay.com

Жителям России рассказали, необходима ли какая-либо специальная подготовка к сдаче анализов на антитела к коронавирусу.

Как рассказала руководитель группы медэкспертизы частной медицинской лаборатории Татьяна Панкратова в интервью «Пятому каналу», тест на антитела проводят с помощью крови из вены, а значит необходимо придерживаться общих правил.

Так, кровь лучше сдавать утром, натощак. По словам медика, больше особых рекомендаций к подготовке к тексту нет. Она лишь отметила, что обычно результаты тестов на антитела готовятся в течение двух-трех суток.

Тесты можно сдать в обычной поликлинике, а также в медицинских лабораториях. Однако, если у человека есть есть признаки заболевания, тол лучше остаться дома и вызвать врача, чтобы он назначил анализы, если они необходимы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России провели более 6,6 млн тестов на коронавирус.

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