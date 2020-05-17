Электронные медкарты для новорожденных начали внедрять в роддомах Петербурга

Губернатор Петербурга Александр Беглов рассказал о модернизации системы здравоохранения в Северной столице.

Обо всем Беглов рассказал на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Он считает, что медицинские сервисы необходимо сделать более «умными и удобными».

По словам градоначальника, в городе уже начали внедрять в роддома и детские поликлиники электронные медкарты для детей. Губернатор отметил, что теперь вся история здоровья будет храниться в единой базе. Кроме того, в Петербурге создали электронные медкарты и для взрослых пациентов.

Беглов отметил, что в прошлом году часть городских поликлиник перевели на «бережливый» формат. Также у жителей города появилась возможность проходить диспансеризацию на выходных и в вечернее время по будням.

Помимо этого, по словам главы Петербурга, с 1 января в городе через систему ОМС запустили бесплатный доступ к исследованию, позволяющему определить наличие предрасположенности к онкологии или заблаговременно выявить опухоль.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Беглов хочет увеличения минимального пособия по безработице.