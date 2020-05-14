Беглов хочет увеличения минимального пособия по безработице

Беглов хочет увеличения минимального пособия по безработице
Беглов хочет увеличить выплаты. Фото: Baltphoto

Минимальное пособие могут увеличить до шести тысяч рублей.

Об этом стало известно сегодня, 14 мая. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил о своей идеи во время заседания координационного штаба по борьбе с коронавирусом в СЗФО. Он считает, что минимальное пособие по безработице нужно увеличить до шести тысяч рублей. Свое предложение он направил в правительство России для рассмотрения.

Также Беглов хочет поддержать индивидуальных предпринимателей, чей бизнес закрылся в связи с распространением коронавируса. В мае-июне они получат по шесть тысяч рублей, а на ребенка выделят еще три тысячи.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что более 16 млн рублей ушло на выплаты безработным и самозанятым в Ленобласти. Областная биржа труда перечислила региональные выплаты безработным и самозанятым ленинградцам.

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