В России могут увеличить число бюджетных мест в вузах

В России могут увеличить число бюджетных мест в вузах
Студенты. Фото: Pixabay

В Министерстве науки и высшего образования России допустили возможность увеличения в высших учебных заведения бюджетных мест в текущем году.

Глава ведомства Валерий Фальков заявил, что бюджетные места в вузах страны на этот год уже были утверждены в мае прошлого года, поскольку там работает система распределения контрольных цифр приема. Однако, по словам Фалькова, окончательное решение пока не было принято.

При этом министр уточнил, что с каждым годом количество бюджетных мест в вузах становится больше.

«Ну, а со следующего года… будет существенное увеличение ежегодно до 2024 года — на это уже есть соответствующие бюджетные средства, они заложены, и определено количество мест», — сказал Фальков.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Фальков рассказал, большинство российских вузов сохранили защиту дипломов и проведение госэкзаменов.

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