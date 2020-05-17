Фальков: большинство российских вузов сохранили защиту дипломов и проведение госэкзаменов

Большая часть российских вузов сохранили защиту дипломов, а также госэкзамен для итоговой аттестации. Такое заявление сделал глава Минобрнауки Валерий Фальков.

Остальные, по его словам, решили отказаться от госэкзамена. И добавил, что в регионах РФ, где позволит эпидемиологическая ситуация, экзамены в вузах могут пройти в традиционной форме. Тем не менее, ориентир в основном будет на дистанционный формат.

В эфире радио «Комсомольская правда» Фальков подчеркнул, что 23 процента вузов оставили лишь защиту дипломов. Это будет единственной формой государственной итоговой аттестации.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что глава Минобрнауки предложил провести онлайн-выпускной для оканчивающих вузы. Он выразил уверенность, что важное в жизни выпускников мероприятие получится не только ярким, но и запоминающимся.