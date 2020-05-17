Российские ученые представили модели пика заболеваемости коронавирусом в регионах

Российские ученые представили модели пика заболеваемости коронавирусом в регионах
Авторы модели подчеркнули, что прогноз основан на классических эпидемиологических моделях и инструментах анализа временных рядов. Фото: pixabay

Российские ученые создали две модели по прогнозированию заболеваемости Covid-19. Прогноз составили как в целом по стране, так и для отдельных регионов.

Так, один из прогнозов представили специалисты проектного офиса по математическому моделированию Уфимского авиационного университета (УГАТУ) и Башкирского медуниверситета (БГМУ).

Как сообщает РБК, согласно модели, пик эпидемии в России прошел 8-9 мая, когда ежесуточно регистрировали по 10,5 тыс. новых инфицированных коронавирусом.

Ученым удалось выявить несколько общих закономерностей между регионами. Так, вначале прирост числа заболевших оставался плавным из-за своевременного введения ограничительных мер, а вспышки впоследствии происходили из-за массового скопления людей. К середине мая заболевание достигло пика. В крупных регионах число выздоравливающих увеличивается быстрее, чем заболевших. Однако эпидемия там развивается по более напряженному сценарию.

Напомним, 11 марта ВОЗ объявила вспышку коронавирусной инфекции пандемией.

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