Стало известно где в Ленобласти выявили новых зараженных Covid-19

По состоянию на 17 мая в Ленинградской области коронавирусом заболели 1982 человека. Фото: pixabay

По состоянию на 17 мая в Ленинградской области коронавирусом заболели 1982 человека. Фото: pixabay

В Ленобласти ежедневно обновляются данные о числе инфицированных коронавирусом. За минувшие сутки в регионе инфекцию Covid-19 выявили у 69 человек.

Обо всем стало известно в воскресенье, 17 мая. Как сообщила пресс-служба регионального правительства, ссылаясь на данные оперштаба по борьбе с болезнью, новых заболевших нашли в следующих населенных пунктах:

Пикалево, Мозолево-1, Бегуницах, Губаницах, Волхов, Всеволожске, Кудрово, Янино-1, пгт им. Морозова, пгт им. Свердлова, Заневке, Рахье, Выборге, Рощино, Светогорск, Ильичево, Гатчине, Сиверском, Никольском, поселке Высокоключевой, Вырице, массиве Красницы, Белогорке, Лампово, Большом Верево, деревне Мины, Кингисеппе, Котельском, Ивангороде, Киришах, Отрадном, Старой Малуксе, Дубках, Приозерске, Сосново, поселке Плодовое, Кутузовское, Запорожское и Сланцах.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря прошлого года. Ученые выяснили, что возбудителем болезни является коронавирус нового типа. 11 марта ВОЗ объявила вспышку Covid-19 пандемией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти опять закрыли крупные ТЦ из-за Covid-19. Соответствующее постановление подписал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.