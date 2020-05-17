Петербургским медикам начали выплачивать доплаты уже в воскресенье

Из бюджета на эти цели выделят более 1 млрд 200 млн рублей.

Об этом стало известно сегодня, 17 мая. Обо всем сообщили в комитете по здравоохранению. В Санкт-Петербурге медикам начали переводить доплаты за лечение пациентов с коронавирусной инфекцией. Часть врачей уже получили деньги, речь идет о сумме в 486 миллионов рублей, рассказывал губернатор Северной столицы Александр Беглов. Всего на поддержку врачей из бюджета готовы выделить 1 млрд 294 млн рублей. Отмечается, что средства также выделят для пострадавших медиков, которые занимались спасением зараженных COVID-19.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Госуслугах появилась форма, где врачи могут пожаловаться на отсутствие выплат. Поводом для разбирательств стали многочисленные жалобы врачей на отсутствие надбавок, которые, по постановлению правительства РФ, положены врачам, так или иначе работающим с пациентами с COVID-19 или подозрением на него.