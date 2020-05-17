Актриса сериала «Кухня» и вся ее семья переболели коронавирусом

Актриса сериала &#171;Кухня&#187; и вся ее семья переболели коронавирусом
Горбань хочет сдать кровь для зараженных. Фото: Instagram @gorban_masha

Девушка заявила, что решила поделиться историей с подписчиками, хотя некоторое время скрывала информацию.

Об этом стало известно сегодня, 17 мая. Обо всем актриса Мария Горбань рассказала в своем Instagram-аккаунте. Она призналась, что переболела вместе со всей семьей коронавирусом. О заражении знаменитость узнала три недели назад, но недавно выяснилось, что угроза осталась позади. Девушка заявила, что не верила в инфекцию, но все же решила самоизолироваться на даче вместе с родными. Это им не помогло – видимо, болезнь уже прогрессировала.

«Мы переболели всей семьей: я, муж, сестра со своим супругом. Наши дети перенесли болезнь в легкой форме, они даже не заметили, у них один день была температура. У нас, у взрослых выкручивало все тело, была очень высокая температура»,

— поделилась Горбань.

Она также рассказала, как ей удалось вылечиться. Актриса пила много воды, парацетамол и антибиотики. Горбань подчеркнула, что очень важно обращаться к врачу.

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