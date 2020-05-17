Мясников назвал единственный способ уберечь себя от коронавируса

Мясников назвал единственный способ уберечь себя от коронавируса
Александр Мясников. Фото: кадр из видео Youtube

Он просит россиян не контактировать друг с другом.

Об этом стало известно сегодня, 17 мая. Обо всем врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в своем Instagram-аккаунте. Он написал, что во время пандемии главное – как можно меньше контактировать с людьми. Он просит просчитывать ситуацию заранее и избегать прохожих. Медик отметил, что часто маски и перчатки создают иллюзию максимальной защиты – как результат, граждане теряют бдительность.

«Запомните: если вы не будете соблюдать социальную дистанцию — никакие маски вам не помогут и не защитят!»

— предупредил доктор.

Мясников напомнил, что маска нужна не для того, чтобы самому не заболеть, а для того, чтобы никого не заразить. Также врач объяснил, зачем нужны перчатки: благодаря им гражданам не придется часто обрабатывать руки антисептиком.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Голикова уверяет, что врачам невыгодно скрывать смерти от коронавируса.

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