Голикова уверяет, что врачам невыгодно скрывать смерти от коронавируса

Голикова уверяет, что врачам невыгодно скрывать смерти от коронавируса
Вице-премьер Татьяна Голикова на совещании по вопросам коронавируса. Скриншот

Это прежде всего негативно повлияло на финансовую сторону вопроса.

Об этом стало известно сегодня, 17 мая. Обо всем рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова в эфире телепрограммы «Вести недели» в эфире телеканала «Россия 1». Она отрицает домыслы о том, что врачи скрывают смерти от коронавируса. Политик уверяет, что больницам невыгодно скрывать такие данные из-за тарифов на лечение таких пациентов. Голикова попросила не подозревать ни в чем российских медиков, потому что «это не про наших врачей».

«У нас достаточно большой тариф по лечению COVID-a. Он больше, чем тарифы по отдельным сердечно-сосудистым заболеваниям. И даже если брать экономический фактор, то, казалось бы, любая больница должна быть заинтересована в том, чтобы поставить больше COVID»,

— объяснила она.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что ВОЗ назвала условие для окончательной оценки смертности от COVID-19. В ВОЗ отметили, что это связано с тем, что не каждого человека, умирающего от гриппа, тестируют на коронавирусную инфекцию.

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