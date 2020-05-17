В Петербург вернулись 20 человек из Вены

В Петербург вернулись 20 человек из Вены
Аэропорт Пулково. Фото: ООО "Воздушные ворота Северной столицы"

Самолет с россиянами приземлился в Пулково.

Об этом стало известно сегодня, 17 мая. Обо всем сообщается на онлайн-табло Пулково. В Санкт-Петербург прибыл самолет из Вены, делавший остановку в Будапеште, на борту которого находились 20 местных жителей. Они покинули борт, после чего он направился в Москву. Отмечается, что среди прилетевших есть также ленинградцы. Их всех попросили сдать тесты на коронавирус, багаж продезинфицируют, а пассажиров обяжут сидеть на карантине на протяжении двух недель.

Напоминаем, что многие россияне остались за границей во время пандемии, так как большинство рейсов отменили. Власти организовали для них вывозные рейсы – только Петербург принял около 30 самолетов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Пулково прибудет вывозной рейс из Ларнаки. Пассажиров встретят по стандартной схеме.

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