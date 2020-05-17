Петербуржцы в воскресенье выходили на улице меньше, чем в будние дни

Петербуржцы в воскресенье выходили на улице меньше, чем в будние дни
Петербуржы сегодня особо не выходили из дома. Фото: скриншот

Индекс самоизоляции не падал ниже трех баллов.

Об этом стало известно сегодня, 17 мая. Обо всем сообщает сервис «Яндекса». В это воскресенье петербуржцы старались соблюдать режим самоизоляции и никуда особо не выходить. Как результат – индекс не падал ниже трех баллов, что бывало, например, в будние дни, когда граждане шли или возвращались с работы. На данный момент индекс составляет 3,7 балла, то есть большинство сидят дома. В дни до коронавируса в такое же время индекс бы равнялся 3,1 баллам.

Отмечается, что еще тщательней режим соблюдают жители Мурманска, Архангельска, Пскова, Великого Новгорода и Петрозаводска.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что китайский врач заявил, что власти Уханя скрыли информацию о коронавирусе. Он убежден, что пандемия – это вина специалистов, которые долго умалчивали проблему.

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Петербуржцы в воскресенье выходили на улице меньше, чем в будние дни