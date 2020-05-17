Китайский врач заявил, что власти Уханя скрыли информацию о коронавирусе

Он убежден, что пандемия – это вина специалистов, которые долго умалчивали проблему.

Об этом стало известно сегодня, 17 мая. Обо всем рассказал ведущий советник правительства Китая по борьбе с коронавирусом Чжун Наньшань в интервью телеканалу CNN. Он заявил, что китайские врачи поздно отреагировали на распространение инфекции по Уханю, в результате чего и началась пандемия. Врач возложил всю ответственность на местные власти, «которые не хотели говорить правду». Он также уверяет, что политики умалчивали какое-то время, что коронавирус передается от человека к человеку.

«Необходимо, чтобы все местные власти были открыты»,

— подчеркнул эксперт.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Трамп угрожает Китаю разрывом отношений. Журналистка спросила, как глава государства относится к предложению перестать выдавать китайским студентам визы в США. Он отметил, что штаты могут сделать много чего – например, полностью разорвать отношения с Китаем.