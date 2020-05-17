Владелец «Спартака» рассказал, как себя чувствует после заражения коронавирусом

Владелец &#171;Спартака&#187; рассказал, как себя чувствует после заражения коронавирусом
Клуб недавно пожертвовал крупную сумму на борьбу с коронавирусом. Фото: группа "Спартака" / ВК

Его госпитализировали в одну из больниц после ухудшения самочувствия.

Об этом стало известно сегодня, 17 мая. Обо всем сообщает ТАСС. Владелец московского футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун заявил, что у него выявили коронавирус. Его госпитализировали еще десять дней назад. Владелец клуба до сих пор находится в больнице и чувствует себя намного лучше, чем раньше. Федун заявил, что скоро будет проходить компьютерную томографию и «все остальное».

Напоминаем, что до этого «Спартак» пожертвовал 10 миллионов рублей Национальному медицинскому исследовательскому центру хирургии имени А. В. Вишневского.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Семак рассказал, есть ли заразившиеся коронавирусом среди «сине-бело-голубых». Игроки сдали тесты, чтобы выяснить это. Результаты уже пришли.

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