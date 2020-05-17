Семак рассказал, есть ли заразившиеся коронавирусом среди «сине-бело-голубых»

Семак рассказал, есть ли заразившиеся коронавирусом среди &#171;сине-бело-голубых&#187;
Сергей Семак. Фото: Мойка78/Валентин Егоршин

Игроки сдали тесты, чтобы выяснить это. Результаты уже пришли.

Об этом стало известно сегодня, 17 мая. Обо всем рассказал главный тренер «Зенита» Сергей Семак, пишут РИА Новости. Он заявил, что все футболисты сдали командное тестирование на коронавирус. Результаты пришли отрицательные – все без исключений. В ближайшее время игроки начнут тренироваться, соблюдая все меры предосторожности. Речь идет об индивидуальных тренировках – в таком случае никто не сможет заболеть, при этом футболисты смогут поддерживать себя в форме.

«Будем шаг за шагом двигаться, как только ситуация позволит – в более крупных группах, затем начнем полноценные тренировки»,

— приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

Напоминаем, что из-за коронавируса был прерван чемпионат России. Возобновление ожидается 21 июня.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что врач баскетбольного ЦСКА умер от последствий COVID в 44 года.

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