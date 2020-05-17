Власти позволили иностранным спортсменам вернуться в Россию

Речь идет также о тренерах, которые уехали во время пандемии.

Об этом стало известно сегодня, 17 мая. Обо всем сообщает российское правительство. Иностранные спортсмены и тренера смогут вернуться в Россию, несмотря на распространение коронавируса. Отмечается, что приехать позволят тем, у кого есть трудовой договор с российской спортивной организацией. Иностранцев после прибытия в Россию будут какое-то время наблюдать врачи, их попросят сдать тест и соблюдать карантин на протяжении двух недель.

Власти приняли такое решение, потому что многие организации приступили к тренировкам. Они соблюдают все меры предосторожности и готовятся к соревнованиям.

Ожидается, что матчи РПЛ возобновят 21 июня, на играх не будет зрителей – все ради безопасности в непростое время.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Попова объяснила, почему мало россиян переболели коронавирусом. Она убеждена, что все благодаря вовремя принятым мерам.