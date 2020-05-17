Попова объяснила, почему мало россиян переболели коронавирусом

Она убеждена, что все благодаря вовремя принятым мерам.

Об этом стало известно сегодня, 17 мая. Обо всем рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью каналу «Россия 1». Она заявила, что многие россияне не болели коронавирусом, потому что были вовремя предприняты все меры безопасности. Люди стараются быть осторожнее, поэтому смертность не такая высокая, как в других странах.

«Если мы научимся соблюдать их постоянно, научимся не делать для себя каких-то исключений, изъятий — я сегодня в маске, а завтра ничего… когда мы к этому привыкнем, тогда мы можем быть уверенными, что нам не придется ужесточать меры»,

— добавила Попова.

Напоминаем, что в России зарегистрировано более 262 тысяч случаев заражения коронавирусом, летальных исходов 2 631.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Мясников назвал единственный способ уберечь себя от коронавируса. Он просит россиян не контактировать друг с другом.